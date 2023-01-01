хорошее жилье и недвижимость под управлением NTT Resonant. Полно полезной информации для поиска объектов недвижимости, включая кондоминиумы, частные дома, землю, квартиры, компании по недвижимости, руководства по ипотеке, а также сведения о субсидиях и грантах местных органов власти.

Веб-сайт: house.goo.ne.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением goo住宅・不動産, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.