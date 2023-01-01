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HireLogic

HireLogic

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Веб-сайт: hirelogic.com

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HireLogic — лидер в области анализа интервью с помощью искусственного интеллекта для кадровых и HR-организаций. Получайте автоматические заметки и ценную информацию, просто пригласив HireLogic AI прослушать видео, телефонные или личные интервью. Работает для организации любого размера.

Веб-сайт: hirelogic.com

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