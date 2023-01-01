WebCatalog
HireHunch for Interviewer

HireHunch for Interviewer

app.hirehunch.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HireHunch for Interviewer в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Надежная SaaS-платформа, которая предоставляет быстрые и экономичные услуги отбора кандидатов, наиболее подходящих для технических должностей вашей компании.

Веб-сайт: hirehunch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HireHunch for Interviewer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

HireHunch for Company

HireHunch for Company

app.hirehunch.com

20/20 Insights

20/20 Insights

account.insightsapp.net

Covey

Covey

getcovey.com

SourcinBox

SourcinBox

app.sourcinbox.com

Ducknowl

Ducknowl

app.ducknowl.com

Willo

Willo

app.willotalent.com

Zoho Voice

Zoho Voice

accounts.zoho.com

GoodData

GoodData

gooddata.com

Cloudshim

Cloudshim

app.cloudshim.com

Shortlyster Employer

Shortlyster Employer

app.shortlyster.com

IdealTraits

IdealTraits

app.idealtraits.com

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности