WebCatalog
Hey Jane

Hey Jane

heyjane.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Безопасный частный аборт — посещение клиники не требуется. «Эй Джейн» — виртуальная клиника, пользующаяся наибольшим доверием, предлагающая безопасный и частный аборт на дому. Получите одобренные FDA таблетки для прерывания беременности с быстрой доставкой, а также постоянную медицинскую и эмоциональную поддержку.

Веб-сайт: heyjane.co

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