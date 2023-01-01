Health Amaze Business

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Health Amaze — программное обеспечение онлайн-лабораторий патологии для создания счетов за лабораторные работы/лабораторных отчетов и отправки лабораторных отчетов через WhatsApp/SMS/электронную почту. Настройте свой фирменный бланк и цифровую подпись. Управление визитами на дом для сбора образцов. Получите доступ к нескольким филиалам/центрам сбора платежей со своего смартфона или ноутбука.

Веб-сайт: healthamaze.app

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