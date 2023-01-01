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Havoc Shield

Havoc Shield

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: havocshield.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Комплексное решение кибербезопасности для финансовых услуг. Создан для удовлетворения требований GLBA, FTC Safeguards, IRS Tax Verified, New York DFS и других требований безопасности финансовой отрасли. Havoc Shield быстро устраняет страх и риск отсутствия программы кибербезопасности, предоставляя соответствующий отраслевому плану, экспертное руководство и профессиональные инструменты безопасности на единой платформе.

Веб-сайт: havocshield.com

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