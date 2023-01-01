Harasocial — комплексное решение для социальных продаж, максимизирующее коэффициент конверсии заказов. Управляет многоканальными разговорами (Facebook, Instagram…), оснащен встроенным автоматизированным чат-ботом для круглосуточной поддержки клиентов, беспрепятственно взаимодействует с клиентами, быстро закрывает продажи, помогает вести ваш бизнес более последовательно и эффективно.

Веб-сайт: harasocial.com

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