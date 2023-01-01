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Hackaday

Hackaday

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Свежие лайфхаки каждый день. Hackaday каждый день предлагает свежие хаки со всего Интернета. Наши веселые публикации — это золотой стандарт развлечений для инженеров и любителей инженерного дела. Мы возвращаем термин «хакинг», который уже испортился в общественном сознании. Хакерство — это форма искусства, которая использует что-то так, как это изначально не предполагалось. Эта высокотворческая деятельность может быть высокотехнологичной, просто умной или и той, и другой. Хакеры наслаждаются славой, создавая его, а не покупая, ремонтируя его, а не выбрасывая, и совершая набеги на мусорные баки в поисках новых проектов каждый раз, когда они могут украсть его на несколько минут. Наша главная страница представляет собой смесь хаков со всего сообщества, а также наш собственный оригинальный контент. Мы стремимся способствовать свободному и открытому обмену идеями и информацией. Мы обучаем тех, кто только изучает искусство взлома, и вдохновляем опытных ветеранов. Не стесняйся; Если вы хотите продемонстрировать свой проект или нашли что-то интересное, чем стоит поделиться, пришлите нам ссылку!

Веб-сайт: hackaday.com

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