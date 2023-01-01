WebCatalog
Woot

Woot

woot.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Woot в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мы — оригинальный сайт ежедневных предложений с сумасшедшими низкими ценами на вещи, которые вам нужны, и на вещи, о которых вы даже не подозревали. Приобретайте сотни предложений по электронике, товарам для дома и кухни, спортивному и туристическому снаряжению, оригинальным футболкам и многим другим. На Woot каждый день что-то новое! app со свежими распродажами, эксклюзивными предложениями приложений, опросами и ежедневными обезьяньими чатами от наших талисманов Мортимера и Монте. Кроме того, участники Amazon Prime получают бесплатную стандартную доставку на Woot!

Веб-сайт: woot.com

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