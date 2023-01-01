Guardian Vietnam — сеть розничной торговли товарами для здоровья и красоты, принадлежащая Dairy Farm Group, ведущему азиатскому ритейлеру сетей магазинов красоты и здоровья, магазинов повседневного спроса, а также супермаркетов и гипермаркетов.

Веб-сайт: guardian.com.vn

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