WebCatalog
Bách Hoá Xanh

Bách Hoá Xanh

bachhoaxanh.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

XANH Department Store — гипермаркет с более чем 15 000 разнообразных товаров. Двухчасовая доставка, бесплатная доставка для заказов на сумму более 300 тысяч и множество поощрений для уровней членства Gold и Silver.

Веб-сайт: bachhoaxanh.com

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