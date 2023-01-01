Bách Hoá Xanh

XANH Department Store — гипермаркет с более чем 15 000 разнообразных товаров. Двухчасовая доставка, бесплатная доставка для заказов на сумму более 300 тысяч и множество поощрений для уровней членства Gold и Silver.

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