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Goldbelly

Goldbelly

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Веб-сайт: goldbelly.com

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Goldbelly — это курируемый онлайн-рынок региональных и ремесленных продуктов питания, созданных местными поставщиками продуктов питания на всей территории Соединенных Штатов. Сотрудники Goldbelly подбирают продукты из ресторанов, пекарен, гастрономов и т. д. для размещения на сайте и обеспечивают доставку во все 50 штатов. Заказанная еда иногда требует подготовки и приготовления.

Веб-сайт: goldbelly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goldbelly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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