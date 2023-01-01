Goldbelly — это курируемый онлайн-рынок региональных и ремесленных продуктов питания, созданных местными поставщиками продуктов питания на всей территории Соединенных Штатов. Сотрудники Goldbelly подбирают продукты из ресторанов, пекарен, гастрономов и т. д. для размещения на сайте и обеспечивают доставку во все 50 штатов. Заказанная еда иногда требует подготовки и приготовления.

Веб-сайт: goldbelly.com

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