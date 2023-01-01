Gickon — это платформа для прогнозирования опыта сотрудников и анализа людей, которая позволяет специалистам по управлению персоналом и бизнес-лидерам информировать и совершенствовать процесс принятия стратегических решений.

Веб-сайт: glickon.com

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