Gigasheet позволяет легко анализировать большие файлы CSV, XLS, LOG, JSON и EVTX с помощью интерфейса, похожего на электронную таблицу. Это бесплатно, не нужно ничего скачивать или настраивать.

Веб-сайт: gigasheet.com

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