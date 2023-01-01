WebCatalog
gifcap

gifcap

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: gifcap.dev

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для gifcap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создавайте анимированные GIF-файлы из записи экрана. Только на стороне клиента, данные не загружаются. Требуется современный браузер.

Веб-сайт: gifcap.dev

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