Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для gifcap в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Создавайте анимированные GIF-файлы из записи экрана. Только на стороне клиента, данные не загружаются. Требуется современный браузер.

Веб-сайт: gifcap.dev

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