Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

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CleanShot Cloud — это невероятно быстрый сервис обмена скриншотами и записями экрана, доступный для CleanShot X.

Веб-сайт: cleanshot.cloud

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