Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Piskel — бесплатный онлайн-редактор анимированных спрайтов и пиксельной графики. Создавайте анимацию в своем браузере. Попробуйте пример: войдите в Google, чтобы получить доступ к своей галерее, или просто создайте новый спрайт.

Веб-сайт: piskelapp.com

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