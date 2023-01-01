WebCatalog
Giant

Giant

giant.sg

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Giant в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в Гигант! Сотни ваших любимых товаров теперь по более низким ценам, чем ПОСЛЕДНИЕ!

Веб-сайт: giant.sg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Giant, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kattis

Kattis

open.kattis.com

Dohop

Dohop

dohop.is

Flathub

Flathub

flathub.org

Cost Plus Drug

Cost Plus Drug

costplusdrugs.com

Screwfix

Screwfix

screwfix.com

Wowcher

Wowcher

wowcher.co.uk

Nexo

Nexo

pro.nexo.io

Kirkland's Home

Kirkland's Home

kirklands.com

Toddle

Toddle

toddleapp.com

NOW TV

NOW TV

nowtv.com

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности