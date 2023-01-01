WebCatalog
Geni

Geni

geni.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Geni в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создайте свое генеалогическое древо и пригласите родственников поделиться им. Найдите 240 миллионов профилей и откройте для себя новых предков. Делитесь фотографиями, видео и многим другим на Geni.com.

Веб-сайт: geni.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Geni, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FamilySearch

FamilySearch

familysearch.org

We Heart It

We Heart It

weheartit.com

Shutterfly

Shutterfly

shutterfly.com

Animoto

Animoto

animoto.com

iCloud

iCloud

icloud.com

DR Sports

DR Sports

drsports.tv

The New Yorker

The New Yorker

newyorker.com

Amazon Photos

Amazon Photos

amazon.com

Google One

Google One


MyHeritage

MyHeritage

myheritage.com

GIPHY

GIPHY

giphy.com

Pearltrees

Pearltrees

pearltrees.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности