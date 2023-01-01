Gap Messenger

чат-мессенджер; Иранский мессенджер, созданный на основе самых современных технологий в мире, с уникальной способностью предоставлять пользователям дополнительные услуги.

Веб-сайт: gap.im

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