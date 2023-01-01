Посмотрите живые цены всех игроков, проверяйте их игровую статистику и наблюдайте за усилением стиля сыгранности. Создавайте свои отряды и проверяйте цены с помощью Squad Builder. Посмотреть решения SBC Отслеживание целей Попробуйте собрать лучших игроков с помощью открывалки. Можно ли собрать состав из 190 человек с помощью симулятора драфта? Осмотрите своего противника и просмотрите таблицы лидеров соревнований.

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