Friendly Captcha

Friendly Captcha

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: friendlycaptcha.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Friendly Captcha в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

GDPR-Compliant Bot Protection. Organizations—from startups to large enterprises—use Friendly Captcha to protect their websites and online services from spam and abuse. Friendly Captcha respects your user’s privacy and works automatically, so your users don’t have to do anything.

Веб-сайт: friendlycaptcha.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Friendly Captcha, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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