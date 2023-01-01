Удобная и бесплатная замена CAPTCHA Cloudflare Turnstile обеспечивает посетителям сайта удобство работы в Интернете без CAPTCHA — с помощью простого фрагмента бесплатного кода. Более того, Turnstile прекращает злоупотребления и подтверждает, что посетители реальны, без проблем с конфиденциальностью данных или ужасного пользовательского интерфейса, который CAPTCHA навязывает пользователям.

Веб-сайт: cloudflare.com

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