Компании продают ваши данные. Заморозка останавливает их. Freeze находит бесчисленное множество компаний, собирающих данные о вас и вашей семье. Каждый месяц Freeze рекомендует им не продавать эти данные или полностью удалять их.

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