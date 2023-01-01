WebCatalog
Freeze

Freeze

freeze.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Freeze в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Компании продают ваши данные. Заморозка останавливает их. Freeze находит бесчисленное множество компаний, собирающих данные о вас и вашей семье. Каждый месяц Freeze рекомендует им не продавать эти данные или полностью удалять их.

Веб-сайт: freeze.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Freeze, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

NativeForms

NativeForms

nativeforms.com

Aven

Aven


Matcha

Matcha

matcha.xyz

Hetzner DNS

Hetzner DNS

hetzner.com

Splendies

Splendies

splendies.com

Scentbird

Scentbird

scentbird.com

Parseur

Parseur

parseur.com

McAfee MVISION Cloud

McAfee MVISION Cloud

mcafee.com

Simply Wall St

Simply Wall St

simplywall.st

JotForm

JotForm

jotform.com

Ticketmaster

Ticketmaster

ticketmaster.com

FinChat

FinChat

finchat.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности