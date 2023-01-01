Matcha
matcha.xyz
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Matcha в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: matcha.xyz
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Matcha, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Coin Stats
coinstats.app
CoinCarp
coincarp.com
Biscoint
biscoint.io
Orion Terminal
trade.orionprotocol.io
Quadency
quadency.com
DexGuru
dex.guru
Tecovas
tecovas.com
Eden Workplace
customers.eden.io
CryptoView
secure.cryptoview.com
Notonthehighstreet
notonthehighstreet.com
Cryptowatch
cryptowat.ch
Live Coin Watch
livecoinwatch.com