Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Оценено программное обеспечение для управления ресурсами №1 на G2. Нам доверяют более 3000 ведущих команд мира для планирования своих проектов и рабочего времени. Бесплатная 30-дневная пробная версия.

Веб-сайт: float.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Float, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.