Универсальный инструментарий для управления вашей фэнтезийной баскетбольной лигой. Fleaflicker — это серьезная платформа для фэнтези-спорта, быстрая, простая и настраиваемая. Получите современные приложения со встроенным чатом лиги, сотнями вариантов подсчета очков, поддержкой лиги династии и круглогодичным доступом. Все бесплатно.

Веб-сайт: fleaflicker.com

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