WebCatalog
FINSYNC

FINSYNC

app.finsync.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для FINSYNC в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

FINSYNC — это единственная универсальная платежная платформа, которая помогает предприятиям синхронизировать все свои финансы, централизовать контроль над денежными потоками и синхронизироваться с нужным финансовым специалистом в нужное время. Развивайтесь новыми и расширяющими возможности, сочетая инновационное программное обеспечение с непревзойденными услугами.

Веб-сайт: finsync.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FINSYNC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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