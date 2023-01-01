Децентрализованное хранилище стало проще. Хранение данных в децентрализованных сетях может быть затруднительным. Filebase устраняет эту сложность. Загружайте данные за считанные секунды, используя инструменты, которые вы уже знаете и любите.

Веб-сайт: filebase.com

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