FidiKetabi

Приложение «Фидикетаби» для получения информации о ежедневных арабских новостях А также тщательно подобранные новостные подкасты на арабском языке и различные новостные каналы. Приложение «Feedbook» для получения информации о ежедневных новостях на арабском языке И тщательно отобранные новостные бюллетени на арабском языке в дополнение к различным новостным каналам.

Веб-сайт: kitabkhabar.com

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