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Feeder

Feeder

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Веб-сайт: feeder.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Feeder — это менеджер новостей, который отслеживает любой выбранный вами онлайн-источник и объединяет его в удобный для восприятия процесс чтения.

Веб-сайт: feeder.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Feeder, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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