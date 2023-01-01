VAS Platform

VAS является лидером в предоставлении программного обеспечения и решений для управления стадом молочным фермерам по всему миру. VAS помогает принимать решения по устойчивому и прибыльному управлению молочным производством, начиная с анализа состояния здоровья и воспроизводства стада и заканчивая показателями производства.

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