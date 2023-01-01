WebCatalog
Fairgate

Fairgate

fairgate.ch

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Fairgate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение для клубов и ассоциаций

Веб-сайт: fairgate.ch

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fairgate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Geizhals

Geizhals

geizhals.at

Personio

Personio

personio.de

gastromatic

gastromatic

app.gastromatic.de

MagentaTV

MagentaTV

web.magentatv.de

Papierkram

Papierkram

papierkram.de

deals&projects

deals&projects

my.dealsandprojects.com

QuoJob

QuoJob

cunds.quojob.de

phase6

phase6

phase-6.de

HiOrg-Server

HiOrg-Server

info.hiorg-server.de

Gründerszene

Gründerszene

businessinsider.de

awork

awork

app.awork.io

XING

XING

xing.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности