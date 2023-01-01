WebCatalog
Facebook News

Facebook News

facebook.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Facebook News в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Специальное место на Facebook для всех новостей, которые вас интересуют.

Веб-сайт: facebook.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Facebook News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Facebook Creator Studio

Facebook Creator Studio

business.facebook.com

Haystack News

Haystack News

haystack.tv

Personality Cafe

Personality Cafe

personalitycafe.com

Facebook

Facebook

facebook.com

Mothering

Mothering

mothering.com

MIT News

MIT News

news.mit.edu

Facebook Watch

Facebook Watch

facebook.com

LifeLegacy

LifeLegacy

app.lifelegacy.io

The Athletic

The Athletic

theathletic.com

TorrentFreak

TorrentFreak

torrentfreak.com

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

Facebook Mobile

Facebook Mobile

m.facebook.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности