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F1 TV

F1 TV

f1tv.formula1.com

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Смотрите Формулу 1 по-своему: гонки в прямом эфире, повторы, комментарии экспертов, эксклюзивные шоу и данные в реальном времени.

Веб-сайт: f1tv.formula1.com

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