Сделайте дроби наконец понятными с помощью ExploreLearning Frax. Адаптивный и основанный на игре, Frax — это более эффективный и увлекательный способ изучения дробей.

Веб-сайт: fraxmath.com

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