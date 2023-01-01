Electricity Map

API карт электричества обеспечивает круглосуточный доступ к данным об интенсивности выбросов углекислого газа в сети по всему миру в режиме реального времени и в виде прогноза на следующие 24 часа.

Веб-сайт: electricitymaps.com

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