Мы — чрезвычайно преданная своему делу онлайн-образовательная платформа, предлагающая курсы по большим данным и аналитике, облачным вычислениям, программированию и другим актуальным технологиям.

Веб-сайт: edureka.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением edureka, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.