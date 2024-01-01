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eCairn

eCairn

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eCairn — компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на социальном интеллекте для продаж, маркетинга и управления сообществом. eCairn предоставляет Financial Advisors решение для поиска в социальных сетях, позволяющее обнаруживать группы цифровых богатых людей и строить отношения, способствующие развитию бизнеса. Более конкретно: * Составьте карту «племен богатых людей» в Твиттере, блогах и LinkedIn, а также потенциальных клиентов в профилях — примеры: ключевые сотрудники Unicorn, сообщества предпринимателей в районе залива, знаменитости в определенных местах, совет директоров / попечители / ключевые люди в некоммерческих организациях, Выпускники ведущих ВУЗов.... * Слушайте в режиме реального времени этих цифровых богатых людей, используя помощника-человека и алгоритмы. * Предоставляйте ежедневную информацию по электронной почте и через мобильное приложение, Консультанты могут использовать, чтобы узнать о перспективах и развивать отношения. * Измерьте усилия в социальных сетях.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: ecairn.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением eCairn, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

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HeyLink.me

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