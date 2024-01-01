eCairn — компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на социальном интеллекте для продаж, маркетинга и управления сообществом. eCairn предоставляет Financial Advisors решение для поиска в социальных сетях, позволяющее обнаруживать группы цифровых богатых людей и строить отношения, способствующие развитию бизнеса. Более конкретно: * Составьте карту «племен богатых людей» в Твиттере, блогах и LinkedIn, а также потенциальных клиентов в профилях — примеры: ключевые сотрудники Unicorn, сообщества предпринимателей в районе залива, знаменитости в определенных местах, совет директоров / попечители / ключевые люди в некоммерческих организациях, Выпускники ведущих ВУЗов.... * Слушайте в режиме реального времени этих цифровых богатых людей, используя помощника-человека и алгоритмы. * Предоставляйте ежедневную информацию по электронной почте и через мобильное приложение, Консультанты могут использовать, чтобы узнать о перспективах и развивать отношения. * Измерьте усилия в социальных сетях.

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