Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) — совместное предприятие, зарегистрированное в качестве частного коммерческого банка в Бангладеш. DBBL начал свою работу с 3 июня 1996 года.

Веб-сайт: dutchbanglabank.com

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