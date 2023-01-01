WebCatalog
Stanbic Bank Uganda

Stanbic Bank Uganda

stanbicbank.co.ug

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Stanbic Bank Uganda в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Stanbic Bank Uganda Limited — коммерческий банк в Уганде, имеющий лицензию Банка Уганды, национального банковского регулятора.

Веб-сайт: stanbicbank.co.ug

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Stanbic Bank Uganda, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bank of Ireland

Bank of Ireland

bankofireland.com

Dutch Bangla Bank

Dutch Bangla Bank

dutchbanglabank.com

Bank of Abyssinia

Bank of Abyssinia

bankofabyssinia.com

HDFC Bank

HDFC Bank

netbanking.hdfcbank.com

Bank of America

Bank of America

bankofamerica.com

TD Bank

TD Bank

td.com

Truist Bank

Truist Bank

truist.com

ICICI Bank

ICICI Bank

icicibank.com

Commercial Bank of Ethiopia

Commercial Bank of Ethiopia

combanketh.et

U.S. Bank

U.S. Bank

usbank.com

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Axos Bank

Axos Bank

axosbank.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности