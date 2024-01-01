Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Drop совершает революцию в социальной коммерции, позволяя брендам и ритейлерам продавать напрямую через прямые сообщения Instagram. С помощью платформы Drop компании могут легко привлечь свою аудиторию в социальных сетях, повысить коэффициент конверсии и превратить подписчиков в постоянных клиентов.

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Веб-сайт: usedrop.io

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