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DriveCentric

DriveCentric

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: drivecentric.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ultimate CRM, взаимодействие и искусственный интеллект решение для автомобильной промышленности Произведите революцию в своем дилерском центре с помощью передовой системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — первой технологии искусственного интеллекта. (На базе ChatGPT-4) и инструменты взаимодействия на одной платформе.

Веб-сайт: drivecentric.com

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