Dream100.ai — это инновационный инструмент, созданный на основе передовых технологий искусственного интеллекта и мощной стратегии Dream100 Engagement. Используется для взаимодействия с публикациями Dream100 в LinkedIn (создатели LinkedIn, которые могут влиять на нишевых клиентов Dream) с человеческими комментариями с использованием искусственного интеллекта. Большинство основателей B2B или поставщиков услуг получают менее 1% ответов на свои холодные личные сообщения или письма из-за отсутствия доверия. Чтобы завоевать доверие и увеличить процент откликов до 30%, им необходимо напрямую взаимодействовать с клиентами мечты или с Dream100, прежде чем предлагать свои услуги. Наше программное обеспечение сокращает время, необходимое для ежедневного взаимодействия с 5 часов вручную до 1 часа.

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