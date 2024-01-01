Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Dizply — это приложение, которое упрощает процесс управления и создания форматов рекламы для рекламных агентств, медиа-домов и фрилансеров. Он позволяет пользователям создавать кампании, содержащие все форматы, необходимые для проведения онлайн-кампании: баннеры HTML5, статические баннеры (jpg, png, gif и т. д.), информационные бюллетени HTML и многие другие форматы.

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Веб-сайт: dizply.com

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