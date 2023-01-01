DIVERA 24/7

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

В действии при достаточном количестве сотрудников: оповещение + обратная связь через приложение, SMS, звонок и пейджер от eMessage и UNITRONIC. Планирование и отображение оперативной готовности, предупреждение о нехватке кадров.

Веб-сайт: divera247.com

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