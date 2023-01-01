WebCatalog

DIVERA 24/7

DIVERA 24/7

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: divera247.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DIVERA 24/7 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В действии при достаточном количестве сотрудников: оповещение + обратная связь через приложение, SMS, звонок и пейджер от eMessage и UNITRONIC. Планирование и отображение оперативной готовности, предупреждение о нехватке кадров.

Веб-сайт: divera247.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DIVERA 24/7, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

BlutdruckDaten

BlutdruckDaten

blutdruckdaten.de

Technostreams

Technostreams

technostreams.de

comparis.ch

comparis.ch

comparis.ch

Jobufo

Jobufo

jobufo.com

idealo

idealo

idealo.de

Ginlo Business

Ginlo Business

ginlo.net

Schulmanager

Schulmanager

schulmanager-online.de

OrgaEasy

OrgaEasy

orgaeasy.com

FAZ.NET

FAZ.NET

faz.net

Humbee

Humbee

humbee.de

meinUnterricht

meinUnterricht

meinunterricht.de

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности