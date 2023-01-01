WebCatalog
dito.

dito.

dito.so

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для dito. в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создайте свой пост один раз, а затем примените тот же дизайн для Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn и Pinterest одним щелчком мыши.

Веб-сайт: dito.so

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением dito., не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Apphi

Apphi


Preppr

Preppr


Flamel AI

Flamel AI

flamel.ai

Socialbakers

Socialbakers


Falcon.io

Falcon.io

falcon.io

Headliner

Headliner

headliner.app

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

Iconosquare

Iconosquare


Ripl

Ripl

ripl.com

Publer

Publer


SocialGest

SocialGest

socialgest.net

Smartly.io

Smartly.io

smartly.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности