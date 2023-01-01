WebCatalog
DeskDay

DeskDay

deskday.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DeskDay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Первая в мире служба поддержки на базе чата, созданная для современных MSP.

Веб-сайт: deskday.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DeskDay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

LiveChat

LiveChat

livechat.com

Jumpseller

Jumpseller

jumpseller.com

Act-On

Act-On

act-on.com

Almanac

Almanac

almanac.io

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Zemanta

Zemanta

zemanta.com

ME ServiceDesk

ME ServiceDesk

manageengine.com

BitDegree

BitDegree

bitdegree.org

Civo

Civo

civo.com

Herbal Farmer

Herbal Farmer

herbalfarmer.com.my

Planio

Planio

plan.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности