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Dendreo

Dendreo

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Веб-сайт: dendreo.com

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Dendreo помогает французским учебным центрам управлять и развивать свой бизнес благодаря ведущей SaaS-платформе, которая поддерживает их во всех важных аспектах: CRM, администрирование, продажи, финансы, управление документами, электронная подпись, качество, юридические вопросы, отчетность, расписания, регистрация, задачи. , обучение, электронная почта, оценки и т. д.

Веб-сайт: dendreo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dendreo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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