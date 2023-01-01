Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Dendreo помогает французским учебным центрам управлять и развивать свой бизнес благодаря ведущей SaaS-платформе, которая поддерживает их во всех важных аспектах: CRM, администрирование, продажи, финансы, управление документами, электронная подпись, качество, юридические вопросы, отчетность, расписания, регистрация, задачи. , обучение, электронная почта, оценки и т. д.

Веб-сайт: dendreo.com

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