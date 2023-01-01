DEGIRO
trader.degiro.nl
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DEGIRO в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: degiro.nl
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DEGIRO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Decathlon Nederland
decathlon.nl
CheapTickets.nl
cheaptickets.nl
e-Boekhouden.nl
secure.e-boekhouden.nl
Yuki
yukiworks.nl
ICICI Direct
secure.icicidirect.com
KerkBeamer
app.kerkbeamer.nl
Upstox
login.upstox.com
Solar Monkey
app.solarmonkey.nl
Lidl Belgium
lidl.be
2Solar
app.2solar.nl
vBoxx
vboxxcloud.nl
Shoonya
shoonya.com